17 августа 2023, 20:43
Трех предполагаемых российских шпионов снова поместили под стражу в Лондоне
Телеканал Nova: в Лондоне арестовали 3 граждан Болгарии, обвиненных в шпионаже
В Лондоне поместили под стражу трех граждан Болгарии, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил болгарский телеканал Nova.
Болгар обвинили в подделке официальных документов европейских стран — паспортов и других удостоверений личности. Кроме того, их подозревают в нарушении закона о государственной тайне.
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Впервые 45-летнего Орлина Руссева, 41-летнего Бизера Джамбазова и 31-летнюю Катрин Иванову задержали 15 августа. По версии следствия, их основной деятельностью якобы было взаимодействие с российскими спецслужбами. Обвиняемых отпустили под залог, но суд изменил меру пресечения.
В июле польское издание Mysl Polska написало, что Польшу охватила истерия из-за мнимых российских шпионов. По мнению журналистов, поиск разведчиков и борьба с ними в стране приобрели неадекватные формы.
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