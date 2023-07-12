Мир 12 июля 2023, 02:41 Польшу охватила истерия из-за мнимых российских шпионов — СМИ Mysl Polska: польские власти перешли границы реального в борьбе с «российским шпионажем» Unsplash

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Борьба с российскими шпионами в Польше приобрела неадекватные формы. Агентство внутренней безопасности страны активно транслирует идею «русские под каждой кроватью». Об этом сообщило местное издание Mysl Polska.

«Такая истерия — это не просто предвыборный шаг или отвлекающий маневр, чтобы скрыть отсутствие реальных успехов нынешней команды правительства. Это постепенное освобождение частей польской территории от общего закона», — написал автор статьи.

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В материале напомнили, что в уголовный кодекс страны ввели формулировку «бессознательного шпионажа», что по сути является репрессивной мерой против независимой деятельности в стране и оппозиции.

В статье привели несколько «сюрреалистичных» примеров ловли «русских шпионов». Например, обвинения в шпионаже предъявили фотографам-любителям, которые сделали снимки поездов, хоккеисту Максиму Сергееву, а также целой группе интернет-критиков, которые высказывались против огромного притока в страну украинских беженцев.