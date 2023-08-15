Мир 15 августа 2023, 13:34 Британские сыщики арестовали трех болгар за шпионаж в пользу России Би-би-си: в Британии трех граждан Болгарии обвинили в шпионаже в пользу России РИА «Новости»

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Трех граждан Болгарии задержали в Великобритании в феврале 2023 года по подозрению в шпионаже в пользу России. Их оставили под стражей. Об этом сообщила Би-би-си.

Британские власти заявили, что 45-летний Орлин Руссев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова в течение нескольких лет проживали в разных загородных домах в Соединенном Королевстве. Обвиняемые устраивались на различные места работы. Однако их основной деятельностью якобы было взаимодействие с российскими спецслужбами.

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Всем троим предъявили обвинение в хранении поддельных паспортов и удостоверений личности, а также других документов разных стран: Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Подозреваемых арестовали детективы столичной полиции. Граждане предстанут перед судом в Олд-Бейли в Лондоне.

Борьба с российскими шпионами в Польше вышла за рамки нормального. Агентство внутренней безопасности страны стало транслировать идею о том, что «русские находятся под каждой кроватью».