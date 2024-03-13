Мир 13 марта 2024, 23:15 Требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы «с огнем» Коменчини: требование Путина о западных гарантиях поставит крест на игре Европы РИА «Новости»

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Западные страны пересекли все мыслимые «красные линии» в отношении России, поэтому требование президента РФ Владимира Путина о серьезных гарантиях безопасности позволит прекратить игру Европы с огнем. Об этом РИА «Новости» заявил бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини.

Экс-парламентарий признался, что крайнее недоверие к Западу со стороны российского лидера вполне естественно. Слишком высокие сейчас ставки, подчеркнул он.

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«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», — заявил политик.

При этом Коменчини сомневается в возможности таких гарантий, напомнив про минские договоренности, которые на практике Украина и Европа проигнорировали.

До этого Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву рассказал, что некоторые государства так и не установили грань, за которую нельзя заходить, поэтому Россия поступит по отношению к ним соответствующим образом.

Российский лидер также отметил, что верит только прописанным гарантиям, а не в какой-то«честный договор» с Западом.