Претендент на пост премьера Великобритании Сунак потребовал не пускать Путина на G20
Кандидат на пост премьера Великобритании Сунак пообещал продавить запрет визита Путина на G20
Предстоящий визит президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезию возмутил бывшего главу Минфина Великобритании и кандидата на пост премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя политика.
По словам собеседника журналистов, Сунак намерен лоббировать запрет участия Путина в предстоящем саммите.
«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [„Большой двадцатки“], пока он не прекратит спецоперацию», — пояснил представитель Сунака.
Телеканал напомнил, что еще один кандидат на пост премьер-министра Великобритании, занимающая пост министра иностранных дел Лиз Трасс, напротив, заявила, что желает видеть президента России на саммите.
Лидеры стран G20 соберутся на саммит в ноябре. Встреча пройдет на Бали. Против участия президента России Владимира Путина выступали страны Запада во главе с США. Другие участники «Двадцатки» с таким предложением не согласились.
Официально о визите Путина на саммит G20 пока не известно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава государства сам примет решение об участии по мере приближения этой даты.