Претендент на пост премьера Великобритании Сунак потребовал не пускать Путина на G20

Предстоящий визит президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезию возмутил бывшего главу Минфина Великобритании и кандидата на пост премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя политика.

По словам собеседника журналистов, Сунак намерен лоббировать запрет участия Путина в предстоящем саммите.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [„Большой двадцатки“], пока он не прекратит спецоперацию», — пояснил представитель Сунака.

Телеканал напомнил, что еще один кандидат на пост премьер-министра Великобритании, занимающая пост министра иностранных дел Лиз Трасс, напротив, заявила, что желает видеть президента России на саммите.

Лидеры стран G20 соберутся на саммит в ноябре. Встреча пройдет на Бали. Против участия президента России Владимира Путина выступали страны Запада во главе с США. Другие участники «Двадцатки» с таким предложением не согласились.

Официально о визите Путина на саммит G20 пока не известно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава государства сам примет решение об участии по мере приближения этой даты.