Трасс выступила против участия России в саммите G20

Глава британского МИД Лиз Трасс полагает, что России не должно быть среди участников саммита G20. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства страны.

«У России нет морального права заседать в G20, пока продолжается спецоперация на Украине», — привело агентство Reuters слова представителя МИД Великобритании.

Сотрудник министерства отметил желание Индонезии обсудить ситуацию на Украине. Также он поприветствовал намеки на то, что на переговорах Украину может представить президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Трасс заявила о своей готовности встретиться с Путиным на саммите. Об этом она сказала во время телевизионных дебатов. Другой кандидат на пост британского премьер-министра — Риши Сунак — ответил, что не стал бы вести переговоры с российским лидером.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо сообщал, что Путин планирует прилететь на переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что решение о формате участия Путина еще не приняли.