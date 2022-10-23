Трансгендерный британский певец в прямом эфире сыграл пенисом на синтезаторе | 360°

Мир 23 октября 2022, 11:58 Трансгендерный британский певец в прямом эфире сыграл пенисом на синтезаторе Трансгендерный британский певец Грей в прямом эфире сыграл пенисом на синтезаторе freepik

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Трансгендерный британский певец Джордан Грей во время выступления внезапно разделся и сыграл пенисом на синтезаторе. Все это произошло в прямом эфире канала Channel 4 во время шоу Friday Night Live. Видео разлетелось в Сети.

Песня была посвящена опыту транс-женщины. Композиция полна ругательств. Грей эмоционально исполнял ее и неожиданно вскочил, выбежал в центр сцены и сорвал с себя одежду. Публика встретила неожиданный перформанс бурными овациями.

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Представление завершилось тем, что певец в одних кедах вскочил на синтезатор и гордо выпрямился, демонстрируя зрителям свою наготу.

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Тем временем в Госдуму Российской Федерации внесли пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды. В то время как на Западе звучат сомнительные заявления о половом воспитании (чего стоит только речь испанского министра Ирен Монтеро о «правах детей на секс»), российские депутаты решили оградить от «пропаганды извращений», как выразился вице-спикер парламента Петр Толстой, не только детей, но и взрослых.