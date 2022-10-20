Законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму | 360°

Власть 20 октября 2022, 18:16 Законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму Вице-спикер Толстой: пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму РИА «Новости»

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В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и введении ответственности за нее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер парламента Петр Толстой.

Предлагаемые поправки подразумевают, что наказание вводится не только за пропаганду ЛГБТ, но и за оправдание педофилии и «распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола».

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По словам Толстого, депутаты проявили «небывалое единодушие»: свои подписи под инициативой поставили представители всех фракций. В итоге под законопроектами стоят около 400 подписей. Первыми инициативу поддержали 60 парламентариев из межфракционной группы по защите христианских ценностей.

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«Решение, которое нам предстоит принять в ближайшее время, очевидное и долгожданное: слишком широкий размах приобрело это явление, ранее введенного запрета на пропаганду среди несовершеннолетних уже недостаточно», — считает Толстой.

Он добавил, что пропаганда ЛГБТ опасна не только для детей, но и для всего общества. Закон, если его примут, защитит будущие поколения от «пропаганды извращений».

«Мы вступили в решающий этап битвы за наши традиционные семейные, моральные и религиозные ценности, итогом которой может быть только победа — других вариантов у нас нет. На кону — будущее России», — подытожил вице-спикер Госдумы.