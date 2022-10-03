Захарова назвала катастрофичным заявление испанского министра о «правах детей на секс» | 360°

Общество 03 октября 2022, 08:36 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала катастрофичным заявление испанского министра о «правах детей на секс» Представитель МИД Захарова: министр Испании Монтеро заявила, что дети имеют право на секс РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «катастрофичным» заявление министра равных возможностей Испании Ирен Монтеро о половом воспитании детей. По мнению Захаровой, Монтеро фактическм заявила, что дети имеют право на секс с взрослыми.

Министр выступила на заседании Комиссии равных возможностей Конгресса депутатов Испании 21 сентября.

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«Все мальчики, девочки, дети неопределенного пола в этой стране имеют право познавать тело, и знать, что ни один взрослый не может прикасаться к их телу, знать, что если они этого не хотят — это форма насилия. Они имеют право знать, что могут любить или вступать в сексуальные отношения с кем захотят на основе согласия», — процитировала Монтеро Мария Захарова.

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По ее словам, если «перевести на нормальный язык», испанский министр назвала запрет педофилии «формой насилия общества над ребенком» и отметила, что «дети имеют право на секс со взрослыми».

«Катастрофичность данного заявления уже даже не в легализации педофилии, а в том, что ее пропагандируют под лозунгом борьбы за права детей: если ребенка еще не лишили невинности, то это грубое попрание прав несовершеннолетних на самопознание. Чудовища 21 века», — возмутилась представитель МИД России.

Захарова напомнила, что у Ирен Монтеро есть степень магистра педагогической психологии и «мощный послужной список». В последние пару лет она продвигает законопроект «О настоящем и эффективном равенстве трансгендеров и о правах ЛГБТИ», разрешающий операции по смене пола и гормональную терапию детям от 12 лет без процедуры выставления медицинского диагноза.

Мария Захарова добавила, что агентство Associated Press защитило министра, написав, что фразу «выдрали из контекста».

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