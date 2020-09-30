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    30 сентября 2020, 05:59

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира третий раз

    Александра Ломейко

    Президента США Дональда Трампа в очередной раз предложили сделать нобелевским лауреатом. На Нобелевскую премию мира его выдвинули за «доктрину Трампа».
    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира третий раз

    Один из инициаторов процедуры, профессор Дэвид Флинт заметил в интервью телеканалу Sky News Australia, что Трампу не занимать здравого смысла. К тому же американский лидер руководствуется только национальными интересами.

    «Что он сделал с «доктриной Трампа», так это уберег Америку от вовлечения в бесконечные войны», — подчеркнул Флинт.

    По его мнению, благодаря Трампу было достигнуто соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Соединенные Штаты с его помощью перестали зависеть от Ближнего Востока в энергетическом плане.

    Для Трампа это выдвижение на Нобелевскую премию мира стало уже третьим. Сначала наградить его предложили за усилия по разрешению затяжных конфликтов, потом — за «за историческое соглашение Косова и Сербии».

    Лауреатом премии может стать и президент России Владимир Путин. Заявку на номинацию отправил российский писатель Сергей Комков.

    Новости SMI.FM