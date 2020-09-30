Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира третий раз

Президента США Дональда Трампа в очередной раз предложили сделать нобелевским лауреатом. На Нобелевскую премию мира его выдвинули за «доктрину Трампа».

Один из инициаторов процедуры, профессор Дэвид Флинт заметил в интервью телеканалу Sky News Australia, что Трампу не занимать здравого смысла. К тому же американский лидер руководствуется только национальными интересами.

«Что он сделал с «доктриной Трампа», так это уберег Америку от вовлечения в бесконечные войны», — подчеркнул Флинт.

По его мнению, благодаря Трампу было достигнуто соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Соединенные Штаты с его помощью перестали зависеть от Ближнего Востока в энергетическом плане.

Для Трампа это выдвижение на Нобелевскую премию мира стало уже третьим. Сначала наградить его предложили за усилия по разрешению затяжных конфликтов, потом — за «за историческое соглашение Косова и Сербии».

Лауреатом премии может стать и президент России Владимир Путин. Заявку на номинацию отправил российский писатель Сергей Комков.