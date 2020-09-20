От награждения Обамы до номинирования Трампа и Брежнева. Нобелевская премия мира уже дискредитировала себя

На Нобелевскую премию мира выдвинули президента США Дональда Трампа, причем дважды, и оппозиционера Алексея Навального. Эти номинации вызвали большой резонанс и заявления о дискредитации премии. Но награда потеряла свой смыл еще тогда, когда вручалась создателям бомб и разжигателям войн.

Политические деятели обрушились с критикой на номинантов Нобелевской премии после предложения вручить ее президенту США Дональду Трампу. Главу Штатов номинировал депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде. Он похвалил американского лидера за усилия по разрешению затяжных конфликтов во всем мире.

«Я думаю, что в своих попытках установить мир между народами он сделал больше, чем большинство других номинантов на премию мира», — заявил депутат.

Он написал письмо Нобелевскому комитету, где отметил, что действия администрации Трампа стали ключом к нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. По его словам, другие страны Ближнего Востока могут последовать примеру ОАЭ, а в дальнейшем вся территория станет регионом сотрудничества.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин напомнил, что именно Трамп вывел США из множества международных договоров. В их числе были Парижское соглашение, Договор по открытому небу, соглашение по климату и другие.

Просто дальше падать уже некуда. Вручать Нобелевскую премию мира человеку, который разрушил систему коллективной безопасности путем последовательного выхода из всех соглашений, было бы преступлением или верхом цинизма Алексей Мухин гендиректор Центра политической информации.

Но первая номинация стала для Трампа не единственной. Спецпредставитель президента Ричард Гренелл написал в Twitter, что Трампа выдвинули на Нобелевку «за историческое соглашение Косова и Сербии». Сербский глава Александр Вучич 4 сентября подписал в США договор с так называемым премьером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти.

При этом сенатор Олег Морозов считает, что номинацией Трампа на Нобелевскую премию Косово просто хочет расплатиться за поддержку. Он отметил, что Косово является анклавом, живущим только благодаря США.

«С Косовом все ясно. Трамп сегодня их важнейший политический покровитель, который всеми силами давит на страны, которые не признали независимость Косова. <…> [Анклав] возник благодаря варварским американским бомбежкам Белграда. Поэтому ничего удивительного: косовары хотят Нобелевской премией расплатиться с Трампом», — пояснил Морозов.

Дискредитировали и обесценили

В свою очередь, политолог Марат Баширов отметил, что сейчас многие уже не вкладывают какого-то смысла в Нобелевскую премию. Ценность награды стала измеряться только деньгами, а Нобелевский комитет идет на поводу у этих сигналов.

Нобелевскую премию уже настолько дискредитировали, обесценили, что она перестала нести свой сакральный смысл, который был первоначально. Мы привыкли к тому, что нобелевские лауреаты — это те, кто несет некий смысл. Но премия стала инструментом в политике Марат Баширов политолог.

Бурные обсуждения премии вспыхнули с новой силой после новости о номинации Алексея Навального. О выдвижении сообщил в Facebook профессор американского Университета Ратгерс Сергей Ерофеев.

«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинул его на Нобелевскую премию мира», — написал он вечером 16 сентября.

Однако профессор не пояснил, за что именно Навального номинировали на Нобелевку. О его шансах на приз заговорили после событий, когда Навальному стало плохо в самолете, летевшем в Москву. Его отправили на лечение в Германию, где власти бездоказательно заявили о следах отравления. При том что российские врачи следов яда не обнаружили.

Телеведущий Владимир Познер напомнил, что премию далеко не всегда дают за реальные заслуги.

«Дадут или не дадут Навальному эту премию, не знаю, хотя думаю, что дадут, но если это случится, то это вовсе не потому, что он „боролся за мир во всем мире“, это будет за то, что его отравили — хотя, согласитесь, основание странное», — подчеркнул он.

Отреагировала на сообщения о номинации Трампа с Навальным и партия «Коммунисты России». Они предложили вовсе пересмотреть правила присуждения Нобелевки и наградить премией мираЛеонида Брежнева.

«Наверное, все с этим согласятся. Брежнев — это сокращение ядерного оружия, Хельсинкское соглашение, взаимное признание ГДР и ФРГ и многое другое. Жаль, что при жизни Леониду Ильичу этой награды не досталось. Однако теперь Нобелевский комитет может исправить эту оплошность», — заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Разрушители мира

В своей критике эксперты не раз вспоминали имя бывшего президента США Барака Обамы. Он получил Нобелевскую премию осенью 2009 года за усилия «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми». При этом пост главы страны он получил в том же году и сам заявлял, что не успел заслужить награду.

На мой взгляд, Нобелевская премия мира себя скомпрометировала в последние годы настолько, что сейчас это вызывает улыбку. В свое время на нее выдвинули Барака Обаму, который два месяца как был президентом [США], еще ничего не сделал, а его номинировали. После этого он развязал ряд агрессий за рубежом Владимир Джабаров заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам.

Сенатор напомнил «360», что на Нобелевку также выдвигали первого президента СССР Михаила Горбачева. Награду он получил в 1990 году за «ведущую роль в мирном процессе». Но, по словам Джабарова, главным достижением Горбачева было не установление мира, а развал Советского Союза.

Первым советским человеком, получившим Нобелевку, был физик Андрей Сахаров. Его номинировали на 15 лет раньше, чем Горбачева, и споры насчет его заслуг не утихают до сих пор. Он работал над совершенствованием ядерного оружия и создал водородную бомбу. А премию получил «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

Как отметил Джабаров, сейчас выдвигать на Нобелевскую премию могут кого угодно, так как она уже потеряла свою значимость.