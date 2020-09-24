Политолог заявил, что Путин заслуживает Нобелевку за борьбу за сохранение СНВ-3

Владимир Путин делал и делает много для сохранения ограничений в сфере ядерных вооружений. Но, скорее всего, европейское политическое сообщество не допустит, чтобы президент России получил Нобелевскую премию мира. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Сергей Марков.

Владимиру Путину без сомнения нужно вручать Нобелевскую премию за его последовательную борьбу за сохранение систем ограничения ядерных вооружений Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований.

Путин сделал много всего, чтобы сохранить договор об РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), считает Марков. Также российский лидер прилагал все усилия для сохранения договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

«Он делает все, чтобы сохранить договор о СНВ-3 (Договор о стратегических наступательных вооружениях — прим. ред.)», — отметил политолог.

При этом Марков отрицательно ответил на вопрос о том, может ли президент РФ действительно получить Нобелевскую премию мира.

«Конечно, это невозможно. Нобелевский комитет является одной из политических структур политического класса Евросоюза. Потому выдаются Нобелевские премии в соответствии с приоритетами этого политического класса. Поэтому отдали Нобелевскую премию Бараку Обаме вообще ни за что. Только за то, что он стал президентом вместо Джорджа Буша-младшего, при котором начались конфликты Евросоюза с США», — объяснил директор Института политических исследований.

По его мнению, американский лидер Дональд Трамп намного больше достоин этой премии, чем Обама. Ведь действующий глава Белого дома — единственный президент США за последние десятилетия, который не начал ни одной войны.

Ранее стало известно, что российский писатель Сергей Комков выдвинул Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Главу российского государства также хотели включить в список номинантов в 2013, 2014 и 2016 годах.