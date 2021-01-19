Трамп запретил закупать беспилотники у России и Китая

США не будут закупать беспилотники у России и Китая. Трамп подписал указ, который запрещает госзакупки БПЛА у стран, которые Вашингтон считает своими противниками.

«Политикой Соединенных Штатов является предотвращение использования денег налогоплательщиков для закупок БПЛА, которые представляют собой неприемлемый риск и производятся или содержат программное обеспечение или критические электронные компоненты производства иностранных противников США», — приводит РИА «Новости» текст документа.

В указе говорится о необходимости поощрять местное производство беспилотников. Помимо России и Китая в список противников США попали КНДР, Иран и другие страны, которые Госдеп может объявить противниками. Действующий президент США не пояснил, в чем необходимость этого решения.

Сегодня последний день президентства Дональда Трампа. Он проиграл выборы, и 20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового главы США, демократа Джозефа Байдена. Трамп записал прощальное видеообращение, которое могут показать уже 19 января.