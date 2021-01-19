Президент-мем, миллиардер и СМИ-ненавистник. 4-летний срок Трампа показали в фотографиях

Опрошенные изданием фотографы рассказали, что в отличие от своего предшественника Барака Обамы, Трамп был более доступен для прессы, несмотря на свою нелюбовь к журналистам.

Фотографы могли проводить с ним достаточно много времени, чтобы сделать самые яркие кадры. Сотрудник издания Дуг Миллс рассказал, что президент не любил яркого света и предпочитал всегда находится в слабо освещенной комнате. В один из своих визитов фотограф сделал свой самый красивый снимок, где Трамп стоит, скрестив руки и закрыв глаза, со склоненной набок головой. Свет проникает только сквозь занавески между двумя флагами.

Снимок Тома Бреннера для Reuters сделан на митинге в 2020 году. Флаг, будто вылетающий изо рта Трампа, символизирует всю его политику, направленной исключительно на внутренние дела Америки.

В августе 2020 года на аэродроме штата Мэриленд фотограф Эван Вуччи из Associated Press успел сделать кадр, когда Трамп спускался из самолета на фоне сверкающей в небе молнии.

Еще один яркий кадр сделал фотограф Reuters Карлос Барриа. На снимке Трамп стоит рядом с 11-летним Фрэнком Джаччо, который ведет газонокосилку по траве розового сада в Белом доме. Мальчик сам написал президенту письмо с просьбой нанять его в качестве садовника на один день. Но снимок получился таким, будто президент орет на ребенка. Фотография быстро завирусилась и стала источником множества мемов.