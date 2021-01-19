СNN: Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента

Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге президента США. Речь могут обнародовать19 января — за день до инаугурации Джо Байдена.

По данным телеканала CNN, в своем выступлении Дональд Трамп перечислил самые главные свои достижения на посту главы вашингтонской администрации. Также действующий президент в видеобращении высказался о команде избранного президента Джозефа Байдена. Что именно он сказал, пока неизвестно.

Инаугурация Байдена и вице-президента США Камалы Харрис пройдет 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Как сообщил телеканал, Трамп вместе с женой отказались проводить ритуал передачи власти новому президенту и его первой леди. Вместо Дональда и Мелании Трамп Байденов встретит главный билетер Белого дома Тимоти Харлет.

Джо Байден считает, что Трамп принял правильное решение, отказавшись участвовать в его инаугурации.

Немецкая овчарка Джо Байдена по кличке Мейджор уже поселилась в Белом доме. Собака прошла «инаугурацию» 17 января.