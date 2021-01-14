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    14 января 2021, 03:40

    Трамп записал первое обращение после импичмента

    Кирилл Фролов

    Дональд Трамп выступил с заявлением после импичмента, объявленного ему Палатой представителей Конгресса. В коротком ролике действующий президент США осудил насилие и заявил о цензуре.
    Трамп записал первое обращение после импичмента

    «Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение „Сделаем Америку снова великой“», — сказал политик, заявление которого опубликовано в Twitter Белого дома.

    Кроме того, по словам Трампа, в последние дни Соединенные Штаты переживают «беспрецедентную атаку на свободу слова».

    «Попытки подвергнуть цензуре, убрать и внести в черные списки наших сограждан неправильны и опасны», — отметил он.

    По словам главы государства, необходимо, чтобы американцы «слушали друг друга, а не пытались заставить друг друга замолчать».

    После штурма здания Конгресса сторонниками Трампа крупные социальные сети, включая Twitter, Facebook и YouTube, заблокировали личные аккаунты политика, обвинив его в провокации насилия.

    Кроме того, Google и Amazon полностью остановили работу сервиса Parler — популярного у американских консерваторов аналога Twitter. А Twitter и Facebook начали массово банить сторонников Трампа и их сообщества.

    В итоге некоторые консервативные американцы перешли в Telegram. За пару дней в США его скачали более 500 тысяч раз.