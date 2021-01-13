Аккаунт Трампа на YоuТubе заблокировали на неделю

Действующего президента США Дональда Трампа оставили без YouTube. Он неделю не сможет публиковать новые ролики и вести трансляции с официальной учетной записи на видеохостинге.

О заморозке страницы американского лидера сообщил портал Axios со ссылкой на заявление сервиса. Видео с нее тоже удалены.

В YouTube подчеркнули, что приняли решение «после тщательной проверки и из-за опасений по поводу вероятности насилия, которая существует постоянно».

«Новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, удален. Мы также выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении содержащего подстрекательство к насилию контента», — заявил хостинг, напомнив про давно существующую систему.

Канал Трампа на YouTube теперь не сможет загружать новые ролики или вести прямые трансляции минимум неделю. Срок могут продлить.

К оставшемся на канале роликам закрыли комментарии. В YouTube объяснили, что так минимизируют риск провокации насилия.

Ранее Трампу закрыли доступ к личной странице в Twitter. Причем аккаунта соцсеть его лишила на постоянной основе. Не может действующий президент США писать в Facebook, а из AppStore исчез сервис микроблогов Parler, пользующийся популярностью у сторонников главы Белого дома.