Трамп заявил о победе США над фашистами и коммунистами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разгромили» нацистов и сберегли американские ценности. Об этом он упомянул в своей праздничной речи на мероприятии в честь Дня независимости США.

«Американские герои разгромили нацистов, свергли фашистов, одолели коммунистов, сберегли американские ценности, отстояли американские принципы и загнали террористов на самый край земли», — указал глава государства. Его слова приводит CNN.

По его словам, сейчас Америка работает над тем, чтобы «побороть радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и тех, кто во многих случаях и понятия не имеет о том, что делает». Имея в виду последние беспорядки в стране, Трамп поставил фашистов и протестующих в один ряд.

В США уже второй месяц не утихают беспорядки, вызванные непредумышленным убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. В День независимости США протестующие сожгли американский флаг и утопили памятник Христофору Колумбу.