Памятник первооткрывателю Америки утопили в США. Что там вообще творится?

Манифестанты в американском городе Балтимор штата Мэриленд снесли с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу. Эта акция протеста прошла прямо во время местных фейерверков в честь празднования Дня независимости.

Как сообщили местные СМИ, толпа протестующих с криками опутала веревками статую первооткрывателя американского континента, которая рухнула на землю. Памятник вандалы выкатили к заливу и бросили в воду. Всего в городе насчитывалось три статуи испанскому мореплавателю.

Также в День Независимости активисты сожгли у Белого дома в Вашингтоне национальный флаг США в качестве протеста во время праздничного выступления президента Дональда Трампа. Протестующие при этом кричали, что «Америка никогда не была великой» из-за рабства, геноцида и войны.

Ранее сообщалось, что 120-летний могильный камень в честь собаки по кличке Ниггер снесли в британском Уорикшире.