Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с речью по случаю Дня независимости. После его выступления участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг.

П информации телеканала NBC, участники протестов во время инцидента выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны — Америка никогда не была великой». На место происшествия прибыли полицейские.

Во ходе выступления Трамп заявил, что Штаты победили фашистов и коммунистов, а скоро одержат победу и над левыми. Глава Белого дома также заявил, что не позволит «разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы».

По городам США ранее прокатилась волна протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Акции быстро переросли в беспорядки. На фоне этого в стране начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Протестующие даже снесли статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Его левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.