Трамп заявил, что нравился президенту Путину

Бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что он нравился российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я отлично ладил с президентом РФ Владимиром Путиным, он нравился мне, а я нравился ему. Это хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.

Дональд Трамп ранее призвал администрацию Джо Байдена не подталкивать Россию в сторону Китая. По его мнению, нет худшего решения, чем это. Он заявил, что с Москвой нужно «ладить». Политик отметил, что, несмотря на «российское расследование», он хорошо общался с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава Белого дома заявил, что и в общении с председателем КНР Си Цзиньпином у него не было проблем до пандемии COVID-19.

Бывший лидер США также сообщил, что планирует бороться за пост президента в 2024 году. Он напомнил, что на прошедших выборах его поддержали более 75 миллионов американцев. Однако думать о следующих пока рано, хотя уровень поддержки сохраняется на высоком уровне. После скандального завершения последних выборов аккаунт Трампа заблокировали в нескольких соцсетях.