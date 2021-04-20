Трамп не исключил возможность баллотироваться на пост президента США

Экс-лидер США Дональд Трамп планирует бороться за пост президента США в 2024 году. В эксклюзивном интервью Fox News он напомнил, что на прошедших выборах его поддержали более 75 миллионов американцев.

«Вот что я скажу: я отношусь к идее участия в следующих президентских выборах со всей серьезностью. Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что думать о следующих выборах еще рано, однако уровень его поддержки, по мнению экс-президента, сохраняется на высоком уровне.

В этом же интервью он призвал администрацию Джо Байдена не толкать Россию в сторону Китая. Москвой, по его мнению, необходимо наладить диалог.

В конце марта Дональд Трамп заявил, что готов снова бороться за пост лидера страны. После скандального завершения выборов в США аккаунты Дональда Трампа заблокировали во многих социальных сетях. Бывший президент решил создать свою платформу. Экс-президент заявил, что новая социальная сеть полностью «изменит правила игры» и привлечет десятки миллионов интернет-пользователей.