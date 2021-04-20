Дональд Трамп призвал власти США «ладить» с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп призвал администрацию Джо Байдена не подталкивать Россию в сторону Китая. Он заявил, что с Москвой нужно «ладить».

«Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией, а не подталкивать ее в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе», — высказал свое мнение Трамп в эфире Fox News.

Трамп в интервью американскому телеканалу отметил, что несмотря на «российское расследование», он хорошо ладил с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава Белого дома заявил, что и в общении с председателем КНР Си Цзиньпином у него не было проблем до пандемии COVID-19.

Ранее твиты бывшего президента США Дональда Трампа выставили на продажу в виде NFT-токенов. Их успел заархивировать специальный сайт — он сделал это прежде, чем Twitter удалил аккаунт экс-главы Америки.