Мир 05 апреля 2023, 04:14 Трамп заявил, что Америка «катится в ад» Экс-президент Трамп: США катятся в ад РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки «катятся в ад», заявил экс-президент США Дональд Трамп. Политик вернулся в свой особняк Мар-а-Лаго во Флориде после предъявления обвинения в Нью-Йорке. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.

«Они (результаты президентских выборов в 2020 году — прим. ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — заявил Трамп в ходе выступления.

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Он не признал себя виновным ни по одному из предъявленных 34 пунктов обвинения о фальсификации документов. Бывший глава белого дома заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке».

Трампу предъявили обвинения в скрытых выплатах порноактрисе, с которой он состоял в отношениях в 2006 году. По данным прокуратуры, девушке за молчание выплатили 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов в 2016 году. Трамп заявил, что денег актрисе не платил и в связи с ней не состоял. Адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс политическим.