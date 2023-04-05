Мир 05 апреля 2023, 02:26 Судебный процесс против Трампа назвали политическим Адвокат Трампа Бланш назвал процесс против экс-президента политическим YouTube

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Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа является политическим, заявил адвокат Тодд Бланш после предъявления обвинения. Трансляцию вел телеканал CNN.

Защитник заявил, что обвинения в финансовых махинациях и фальсификации документов не подтверждены фактами.

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«Обвинения политические, это политический процесс. <…> Обвинение не предполагает, что был нарушен закон штата или федеральный закон», — заявил Бланш.

Трамп после предъявления обвинения был «взволнован и раздражен», отметил адвокат.

Бывший президент США сделал в соцсети заявление после прошедшего судебного слушания в Нью-Йорке. Он заявил о своей невиновности и назвал ситуацию «шокирующей». Трамп вернулся в свое имение Мар-а-Лаги во Флориде и скоро выступит публично.

Суд предъявил экс-главе Белого дома обвинение в подлоге документов по 34 пунктам. Под арестом бывший президент пробыл около двух часов. Трамп не признал обвинения по всем предъявленным пунктам.