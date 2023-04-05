05 апреля 2023, 02:26
Судебный процесс против Трампа назвали политическим
Адвокат Трампа Бланш назвал процесс против экс-президента политическим
Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа является политическим, заявил адвокат Тодд Бланш после предъявления обвинения. Трансляцию вел телеканал CNN.
Защитник заявил, что обвинения в финансовых махинациях и фальсификации документов не подтверждены фактами.
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«Обвинения политические, это политический процесс. <…> Обвинение не предполагает, что был нарушен закон штата или федеральный закон», — заявил Бланш.
Трамп после предъявления обвинения был «взволнован и раздражен», отметил адвокат.
Бывший президент США сделал в соцсети заявление после прошедшего судебного слушания в Нью-Йорке. Он заявил о своей невиновности и назвал ситуацию «шокирующей». Трамп вернулся в свое имение Мар-а-Лаги во Флориде и скоро выступит публично.
Суд предъявил экс-главе Белого дома обвинение в подлоге документов по 34 пунктам. Под арестом бывший президент пробыл около двух часов. Трамп не признал обвинения по всем предъявленным пунктам.
США
Дональд Трамп
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