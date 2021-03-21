Трамп вернется в соцсети со своей платформой. Она «изменит правила игры»

Бывший президент США Дональд Трамп через несколько месяцев вернется в соцсети со своей платформой. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил помощник Трампа Джейсон Миллер.

По его словам, новая платформа полностью «изменит правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей. Никаких подробностей, как она будет работать, он не привел.

Бывший президент США лишился аккаунтов практически во всех социальных сетях после того, как его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, чтобы сорвать пересчет голосов выборщиков.

Администрация Twitter сначала временно, а потом и на постоянной основе заблокировала аккаунт Трампа. После ограничения ввели Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

В конце февраля Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter. По его словам, там стало скучно и это понимают миллионы людей, которые покидают социальную сеть. Политику блокировки со стороны администрации остальных социальных сетей он назвал попыткой вытолкнуть его на платформу Parler. Но он туда не пошел.

Тогда же он не исключил, что создаст собственную социальную сеть. По его словам, у него очень большое количество сторонников, которые придут туда и смогут там общаться.