Трамп назвал Twitter скучным и отказался возвращаться

Пользователи начали уходить из Twitter, потому что там стало скучно. Об этом в эфире телеканала Newsmax заявил бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, многие пользователи разочаровались в социальной сети после его блокировки и бросили свои аккаунты.

Трамп подчеркнул, что он прекрасно понимает тех, кто захотел уйти из Twitter.

«Стало очень скучно — и миллионы людей уходят. Они уходят, потому что это уже не та социальная сеть. Поэтому я тоже не хочу туда возвращаться», — подчеркнул он.

Бывший американский лидер назвал ситуацию с маркировкой своих сообщений о фальсификациях на президентских выборах позорной. Отдельно он прокомментировал блокировку в других социальных сетях. По словам Трампа, администрации платформ «очень хотели, чтобы он ушел в Parler».

Бывший американский лидер не исключил, что создаст собственный сайт. Несмотря на его уход и попытку импичмента, поддержка среди населения у него очень велика. Конкретных цифр он не назвал.

«У нас огромная поддержка. Я смотрю на данные опросов, которые зашкаливают. Когда кого-то подвергли импичменту, рейтинг падает, как лопнувший шарик. Но здесь цифры очень хорошие», — подытожил он.

Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он спровоцировал своих сторонников на штурм Капитолия за несколько дней до истечения своих полномочий. На фоне беспорядков в Вашингтоне администрация Twitter сначала временно, а потом и на постоянной основе заблокировала его аккаунт. Временные ограничения для публикаций действующего тогда президента США ввели Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Поведение социальных сетей стало предметом дискуссии о возможности цензуры со стороны владельцев платформ.

После штурма Капитолия группа сенаторов инициировала слушания по импичменту уже ушедшего в отставку президента Трампа. Положительное решение помешало бы ему баллотироваться на новый срок в 2024 году. Для обвинительного заключения не хватило 10 голосов.