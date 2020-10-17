Трамп в шутку пообещал уехать из США в случае поражения на выборах

«Можете представить, если я проиграю? Что я буду делать? Придется признать: „Я проиграл худшему кандидату в истории политики“. Гордиться тут будет нечем. Возможно, мне придется уехать из страны», — заявил Трамп.

Ранее медики выявили у президента США Дональда Трампа COVID-19. Он вылечился в рекордные сроки. Всего через четыре дня глава Американского государства вернулся в строй. Он продолжил предвыборную гонку, станцевал перед сторонниками в Пенсильвании и захотел расцеловать избирателей, так как у него теперь есть иммунитет к коронавирусу.

Российский инфекционист Владислав Жемчугов раскрыл секрет быстрого выздоровления Трампа. Врачи уже знают, как бороться с COVID-19. Своевременная медицинская помощь не дает болезни развиваться и человек поправляется за считанные дни.