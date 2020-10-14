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    14 октября 2020, 10:49

    Инфекционист из России объяснил быстрое выздоровление Трампа от COVID-19

    Полина Петрова

    Российский инфекционист Владислав Жемчугов объяснил быстрое выздоровление президента США Дональда Трампа от болезни, вызванной заражением коронавирусом. Отмечается, что политик вылечился за четыре дня.
    Инфекционист из России объяснил быстрое выздоровление Трампа от COVID-19

    По словам специалиста, в этой ситуации нет ничего удивительного. Он отметил, что врачи уже знают, как правильно бороться с этим недугом, сообщил телеканал «Звезда».

    «Есть уже отлаженная технология, ее отличие от привычной в том, что мы вмешиваемся в процесс течения заболевания на самой ранней стадии, как только человек его почувствовал», — уточнил Жемчугов.

    Специалист рассказал, что при раннем оказании медицинской помощи заболевание не начинает развиваться, и человек выздоравливает через несколько дней.