Инфекционист из России объяснил быстрое выздоровление Трампа от COVID-19

Российский инфекционист Владислав Жемчугов объяснил быстрое выздоровление президента США Дональда Трампа от болезни, вызванной заражением коронавирусом. Отмечается, что политик вылечился за четыре дня.

По словам специалиста, в этой ситуации нет ничего удивительного. Он отметил, что врачи уже знают, как правильно бороться с этим недугом, сообщил телеканал «Звезда».

«Есть уже отлаженная технология, ее отличие от привычной в том, что мы вмешиваемся в процесс течения заболевания на самой ранней стадии, как только человек его почувствовал», — уточнил Жемчугов.

Специалист рассказал, что при раннем оказании медицинской помощи заболевание не начинает развиваться, и человек выздоравливает через несколько дней.