Трамп станцевал перед сторонниками и вызвал волну восхищения в Сети. Видео

Дональд Трамп во время встречи со сторонниками исполнил небольшой зажигательный танец. Видео этого момента появилось в Сети и стало вирусным.

На кадрах президент США танцует под песню в стиле диско, аплодирует и улыбается собравшимся.

«Мой президент Дональд Трамп», — написала под видео в Twitter автор ролика Райан Макэнони.

Многие пользователи хорошо отнеслись к такому эмоциональному выступлению американского лидера.

«Он более настоящий, чем любой другой президент в нашей истории. Он как будто бы один из нас, и я люблю его все больше с каждым днем!» — написала @Speaakn.

«Если Вы станете для нас танцевать, мы пойдем и проголосуем за Вас», — заявила @mermaidgirl10.

«Это бесценно», — добавил @DeMarco575.

Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к танцу президента.

«Он всегда выглядит так, как будто бы упадет!» — высказалась @bonnie_donovan.

Во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания Трамп заявил, что готов расцеловать избирателей, ведь у него уже есть иммунитет к COVID-19. Им политик переболел в начале октября. В больнице глава Белого дома находился всего несколько дней.

Американский лидер рассказал, что чувствует себя суперменом после приема препаратов от коронавируса. Об этом написала «Газета.ru».