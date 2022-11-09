Мир 09 ноября 2022, 05:58 США при Байдене превратились в «большой жирный провал» — Трамп Экс-глава Белого дома Трамп: США при президенте Байдене утратили авторитет в мире Pxhere

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США утратили авторитет и доверие в мире при президентстве Джо Байдена, который является представителем Демократической партии. Об этом на фоне выборов в конгресс сказал бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп в интервью каналу NewsNation. По его мнению, Штаты при действующем лидере превратились в «большой жирный провал».

«Наша страна к настоящему моменту утратила доверие. Она утратила свое очарование. Все потеряно. Наша страна сейчас — большой жирный провал», — сказал Трамп.

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Он также добавил, что над Штатами «смеются во всем мире».

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Работу президента США Джо Байдена не поддерживают свыше 54% избирателей. В том, что его политика «наносит» вред стране, уверены 46%. Такие цифры журналисты назвали после общения с американцами, которые участвовали в голосовании на промежуточных выборах. Положение дел в стране не устраивает 39% опрошенных респондентов, а злость испытывают 34% из них. Удовлетворенность ситуацией в США выразили всего 20%.

Промежуточные выборы в конгресс сейчас проходят в США. На востоке страны уже начали закрываться первые участки для голосования. Последние избирательные участки объявят о завершении своей работы в 08:00 по московскому времени.