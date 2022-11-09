Голосование на промежуточных выборах в конгресс США завершилось | 360°

09 ноября 2022, 08:59
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США завершилось
Завершилось голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США завершилось. Первыми закрылись избирательные участки в штатах Кентукки и Индиана.
Ранее американский телеканал NBC сообщил, что партия республиканцев на выборах в палату представителей одержала победу, заполучив 219 мест против 216 у Демократической партии.
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Кроме того, Республиканская партия победила в голосовании на выборах в сенат конгресса в штатах Оклахома, Флорида и Алабама.
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Сенатор Владимир Джаббаров говорил, что победа республиканцев на выборах в Конгресс не изменит курс внешней политики США, однако может притормозить общее антироссийское движение.
По его словам, американские власти больше волнуют внутренние проблему, а международная политика идет в довесок.
Президент США Джо Байден заявлял, что победа Республиканской партии обернется для него двумя «ужасными годами» оставшегося президентского срока.
США
Выборы в США — 2022
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