Трамп усомнился в технических неполадках разбившегося в Иране самолета

«У меня есть свои подозрения, <…> у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия <…> Кто-то мог ошибиться с другой стороны <…> Он (самолет — прим. ред.) летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая [неисправность]. Я лично не думаю, что это даже [нужно] рассматривать», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Также Трамп обосновал убийство генерала Касема Сулеймани. По словам президента США, в планах у высокопоставленного иранского чиновника было устроить взрыв в американском посольстве.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — заявил Трампа.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина собрала специальную комиссию, которая 8 января отправилась в Иран. Предварительно указывается проблема с двигателями.

В ночь на 8 января иранские военные нанесли несколько ракетных ударов по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских ВВС.

Ранее Трамп в своем обращении к нации заявил, что Иран нанес незначительный урон американским инфраструктурам в Ираке, при этом никто из военных не пострадал. Американский лидер также анонсировал новые экономические санкции против Ирана.