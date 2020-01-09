Эксперты минобороны Украины отправились в Иран

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что самолет Министерства обороны с экспертами вылетел в Иран.

«Самолет министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран», — написал Данилов на своей странице в Facebook.

Секретарь также пожелал коллегам удачи и успехов в расследовании крушения самолета, добавив, что группу в скором времени ждут домой.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина собрала специальную комиссию, которая будет выяснять причины крушения. Предварительно указывается проблема с двигателями.