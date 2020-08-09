Трамп ушел с трибуны после неудобного вопроса журналиста. Видео

Президент Дональд Трамп во время своего выступления не стал отвечать на вопрос одного из журналистов. Когда представитель прессы продолжил неудобную тему, лидер США просто развернулся и ушел с трибуны.

Во время выступления Трампа в Нью-Джерси корреспондент CBS News Паула Рид задала ему вопрос о проекте «Выбор ветеранов». Журналистка попыталась подловить президента на лжи, так как проект создали за два года до того, как Трамп получил свой пост.

«Почему вы повторяете, что именно вы запустили „Выбор ветеранов“? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр», — сказала Рид.

После этого заявления глава США сразу же попытался передать слово другому журналисту. Но корреспондент несколько раз перебила его, продолжив свой свой вопрос. В этот момент присутствующие стали смеяться. В итоге Трамп поблагодарил всех и удалился с трибуны.

Сейчас в США проходит предвыборная кампания. Сами выборы нового американского президента пройдут 3 ноября, напоминает сайт ToDay News Ufa.