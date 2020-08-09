СМИ: Трамп хотел добавить свой барельеф к президентам на горе Рашмор

По словам собеседников издания, Трамп рассказал о своей идее губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм во время личного разговора в Белом доме. Более того, еще в 2019 году один из помощников президента узнавал у губернатора, какие формальности нужно соблюсти, чтобы высечь новый барельеф на склоне горы Рашмор.

После всех этих обсуждений, как утверждают источники, в начале июля Ноэм показала главе Вашингтона муляж горы. На макете высотой 1,2 метра были барельефы уже пяти президентов, включая Трампа.

Сейчас на горе Рашмор высечены лица четырех американских президентов, напоминает Nation News. Там можно увидеть портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Жители США считают эту гору символом патриотизма. Во время торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости США, над горой всегда запускают традиционный салют. Праздник проходит ежегодно 4 июля.