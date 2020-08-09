«Я не Бэтмен»: летучая мышь укусила кандидата в президенты США

Предвыборное выступление пришлось отменить кандидату в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен. Причиной стал укус летучей мыши и запись на вакцинацию от бешенства.

«Завтра утром я не смогу присутствовать на выступлении. Мне будут колоть вакцину от бешенства для предосторожности после того, как меня укусила летучая мышь в начале предвыборного тура!» — сообщила Джоргенсен в Twitter.

При этом она не стала раскрывать подробностей, как именно произошел инцидент с укусом. В комментариях под постом пользователи сразу же развернули дискуссию, проведя аналогию с Бэтменом. Один заявил, что Джоргенсен теперь стала Бэтгерл, то есть девушкой-летучей мышью. На это другой подписчик отметил, что после укуса летучей мыши нельзя превратиться в Бэтмена.

«Я не Бэтмен», — ответила на эти споры кандидат в президенты США.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, сообщили «Невские новости». Почти все избиратели будут выбирать между Демократической и Республиканской партиями. При этом Либертарианская партия сможет получить около 2% голосов. Такие данные следуют из опросов американцев.