Мир 18 февраля 2024, 07:39 Трамп указал на превращение США в страну третьего мира Трамп: коррупция и наплыв мигрантов превращают США в страну третьего мира РИА «Новости»

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Наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. Об этом на митинге перед сторонниками в Мичигане заявил бывший президент Дональд Трамп.

Трамп отметил, что если его судебное преследование не отменят, то в дальнейшем с США никто не захочет вести дел.

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«Мы просто превратимся в страну третьего мира. На самом деле, мы уже стали ей во многих вещах, просто посмотрите на нашу границу на юге», — сказал он.

Бывший президент добавил, что намерен обжаловать судебное решение, которое признало его виновным в мошенничестве в процедуре оценки активов Trump Organization и обязало выплатить более 330 миллионов долларов в качестве штрафа.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп находится под контролем фашистов и является угрозой для американской демократии.