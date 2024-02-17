Мир 17 февраля 2024, 03:59 Трампа признали виновным по делу о мошенничестве CNN: суд оштрафовал Трампа на $355 млн по делу о мошенничестве Pxhere

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Суд в Нью-Йорке вынес решение о признании экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов. По решению суда, старшие сыновья Дональда Трампа- Дон-младший и Эрик — выплатят по четыре миллиона доллара каждый. Их признали ответственными за многочисленные случаи мошенничества.

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Также бывшему президенту США запрещено работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года. Адвокат бывшего американского лидера Алина Хабба заявила, что судебной решение отменят в апелляционном порядке.

Бывший президент США намерен обжаловать решение апелляционного суда в Вашингтоне после отказа в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Судья вынес вердикт, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года.