18 февраля 2024, 04:47
«Ужасный президент». Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Трамп заявил, что подконтрольный фашистам Байден опасен для демократии
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу государства Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщило РИА «Новости».
В субботу, 17 февраля, Трамп выступил перед сторонниками в штате Мичиган. Он критически оценил качества Байдена и как человека, и как президента.
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«Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии», — заявил он.
По его словам, Байден «коррумпированный человек» и ужасный президент с очень низким показателем интеллекта. Трамп напомнил и про то, как ему требовалась помощь, чтобы найти сцену во время публичных выступлений.
Политик также отметил, что Америка превратилась в страну третьего мира из-за наплыва нелегальных мигрантов и ситуации на южной границе.
Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Экс-президента США обязали выплатить около 355 миллионов долларов, а также запретили работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года.
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