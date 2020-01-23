Трамп станет участником митинга против абортов. Президенты США еще такого не делали

Уже завтра, 24 января, в Вашингтоне пройдет шествие против абортов. В митинге примет участие президент США Дональд Трамп. Он станет первым американским лидером, присоединившимся к подобному движению.

«Дональд Трамп будет первым президентом, посетившим „Марш за жизнь!“ в пятницу», — написала в Twitter пресс-секретарь главы США Стефани Гришэм.

«Марш за жизнь!» проходит в Вашингтоне каждый год. В шествии участвуют представители консервативных и религиозных общественных организаций. Они выступают против практики и легализации абортов в стране. Митинг организовали в годовщину решения, принятого Верховным судом США в 1973 году. Тогда аборты стали в Штатах законными.

Сейчас в США аборты разрешены, но власти некоторых штатов пытаются свести их количество к минимуму и всячески ограничивают. В частности, демократы придерживаются позиции за аборты и предоставление выбора женщинам, а вот республиканцы категорически против.

Летом 2019 года состоящий из мужчин совет города Васком штата Техас запретил женщинам прерывать беременность. По его словам, Васком должен стать «городом-убежищем для нерожденных». А в сентябре Трамп выступил против государственного финансирования абортов.