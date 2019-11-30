РПЦ выступила против абортов после изнасилования

Русская православная церковь продолжит отговаривать женщин от аборта, даже если беременность наступила в результате сексуального насилия.

«Совершенно однозначно, во-первых, скажем, что ребенка надо оставить, потому что ребенок не виноват в том, что он родился от насильника», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24». Собеседник добавил, что есть множество примеров, когда негатив, связанный с изнасилованием, не передается ребенку.

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По словам митрополита, в каждой женщине заложен материнский инстинкт и она обязательно полюбит ребенка, которого выносит и родит. Если женщина все же не сможет принять этого ребенка и будет готова его отдать, то малыша всегда смогут усыновить и воспитать другие люди.

Ранее депутат Госдумы России Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что любая женщина имеет право на самостоятельно решение об аборте. Она не должна спрашивать совета у священника. На женщину нельзя давить и винить в том, что она поступила не так, как считают другие.