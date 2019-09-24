Трамп отказался финансировать аборты

Выступая на генассамблее ООН в Нью-Йорке, президент США Дональд Трамп пообещал продолжить работу над декриминализацией гомосексуальности. Кроме того, он выступил против государственного финансирования абортов.

Комиссия из пяти мужчин ввела запрет на аборты в городе Техаса Подробнее

Как сообщило РИА «Новости», Трамп напомнил о проектах организации, которые отстаивают право делать аборты за счет налогоплательщиков вплоть до срока родов.

«Бюрократам в мире совершенно не следует подвергать нападкам страны, которые защищают невинные жизни. Как многие страны здесь сегодня, мы в Америке считаем, что каждый рожденный и не рожденный ребенок — это священный дар Божий», — сказал он.

Трамп добавил, что намерен отстаивать право людей жить с достоинством, и намерен работать с другими странами ради декриминализации гомосексуальности. Президент США выразил свою солидарность с активистами ЛГБТ-сообщества, которые борются за свои права в странах, где за их образ жизни предусмотрены жесткие наказания.

В середине июня совет города Васком штата Техас, состоящий из мужчин, запретил женщинам делать аборты.

Они завили, что Васком станет «городом-убежищем для нерожденных».