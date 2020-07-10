Трамп снова похвастался «супер-пупер-ракетой»

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке сверхскоростной ракете. Он считает, что она затмит все существующие аналоги в мире.

По словам американского лидера, ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты, пишет ТАСС. При этом Трамп добавил, что «она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

Глава США отметил, что Вашингтон потратил на воздушные силы около 2,5 триллиона долларов. Он рассказал, что в Штатах современнейшая военная техника в мире.

«У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», — заявил он.

Об этом оружии американский лидер заявлял еще в середине мая. Тогда он назвал ее «супер-пупер-ракетой». и заявил, что им приходится это делать, «учитывая тех противников, которые у нас имеются», имея ввиду Россию и Китай. Однако в интернете его высказывание вызвало иронию и породило множество шуток и мемов в социальных сетях.