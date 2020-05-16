Слова Трампа о «супер-пупер» ракете превратились в мем

Заявление американского лидера Дональда Трампа о создании «супер-пупер-ракеты», которая будет быстрее всевозможных аналогов, породило множество шуток и мемов в социальных сетях.

Одним из первых слова Трампа о «супер-пупер-ракете» прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего», иронично заметил он на своей странице в Twitter.

Пользователи тоже не смогли оставить без внимания слова главы Белого дома. Мало того, некоторые даже попытались представить, какая на вид новая ракета.

«Неназванный источник в Белом доме опубликовал чертежи «Ракета Супер-пупер-ракеты», включая совершенно секретные характеристики полета, в 3 раза превышающей скорость света. Говорят, что Россия «очень, очень, очень напугана», — написал пользователь George Worthylake. К комментарию он прикрепил рисунок, на котором изображена ракета.

«Скажите спасибо, что он не складывает пальцы пистолетом и не делает «пиф-паф», — написал еще один пользователь.

Накануне Трамп заявил, что США разрабатывают «супер-пупер ракету». Он подчеркнул, что данный проект уже получил одобрение. По словам американского лидера, скорость ракеты будет в три раза больше тех, которые находятся на вооружении России или Китая. При этом Трамп не назвал точный вид вооружения.