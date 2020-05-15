США разрабатывает «супер-пупер ракету». Ее скорость будет 17 раз больше, чем все существующие на сегодня аналоги, утверждает Трамп.

Об этом американский президент заявил в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США. Он отметил, что Соединенные Штаты создают «невероятную военную технику». Добавив, что им приходится это делать, «учитывая тех противников, которые у нас имеются».

«Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что данный проект уже получил одобрение.

«Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же — в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет», — сообщил президент США.

Уточнив, что это самая быстрая ракета в мире, которая почти в три раза быстрее российской или китайской.

Ранее США призвали Россию сэкономить на вооружениях из-за пандемии. По мнению Вашингтона, России надо сократить расходы и отказаться от пяти новейших систем вооружения.