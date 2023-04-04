Мир 04 апреля 2023, 22:47 Трампу предъявили обвинение в подлоге документов по 34 пунктам Суд Нью-Йорка предъявил обвинение Трампу в подлоге документов по 34 пунктам Unsplash

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Суд Нью-Йорка в заключении выдвинул против бывшего президента США Дональда Трампа обвинения в фальсификации и подлоге документов по 34 пунктам. Обвинительное заключение опубликовала прокуратура.

Под арестом экс-президент пробыл около двух часов. Полиция перекрыла часть дорог для беспрепятственного проезда кортежа бывшего лидера страны.

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Трамп не признал обвинения по всем 34 предъявленным пунктам, суд вменил ему фальсификацию деловой документации. По данным прокуратуры, в 2016 году незадолго до президентских выборов Трамп перевел на счет порноактрисы Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание. Следствие утверждает, что у бизнесмена и Дэниэлс была связь в 2006 году, и Трамп пытался скрыть этот факт, заплатив актрисе.

Трамп в зале суда отказался признавать себя виновным. Он назвал обвинения политически мотивированными, чтобы предотвратить его выдвижение на пост президента в 2024 году.