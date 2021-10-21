Трамп решил запустить собственную социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп 20 октября объявил, что решил запустить свою собственную социальную сеть, которая будет называться TRUTH Social. Об этом написала американская газета «The Hill».

«Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — такое заявление Трампа процитировало американское СМИ.

Экс-глава США написал, что очень обрадовался тому, что с помощью своей социальной сети он сможет «дать голос всем».

«Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем!», — самоуверенно заявил мистер Трамп.

Twitter Дональда Трампа заблокировали навсегда после протестов в Штатах 6 января 2021 года. Такая же судьба ждала его аккаунты в сетях Тwitсh и Snарсhаt. Недавно он попытался вернуть себе аккаунт через суд.