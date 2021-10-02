Дональд Трамп попросил суд вернуть ему доступ к Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп попросил федеральный суд Флориды обязать руководство Twitter вернуть доступ к его личной странице. О подаче соответствующего запроса сообщило агентство Вloomberg.

Бывший американский президент обратился в суд вечером 1 октября. Дональд Трамп просит судебные органы обязать медиагиганта временно восстановить доступ к его личной странице. Трамп активно использовал социальную сеть для общения, а также часто сообщал подписчикам новости.

По мнению экс-президента, из-за политических высказываний Twitter заблокировал страницу, чем серьезно нарушил его права. Пока же он судится с компанией за полноценное возвращение аккаунта.

Пристрастие бывшего американского лидера к общению в социальной сети известно во всем мире. В январе 2020 года Дональд Трамп установил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter. Так, во время участия во втором экономическом форуме в Давосе он опубликовал 142 твита. Трамп делился новостями с подписчиками каждые 88 секунд.