Трамп рассказал о работе над важным проектом

Экс-президент США Дональд Трамп занялся важным проектом. Политик назвал его более значимым, чем свою будущую «книгу книг», но предпочел не вдаваться в подробности.

Трамп рассказал, что отклонил уже два предложения о написании книги. Причем поступали они от «самых неожиданных издательств».

«Не хочу сейчас заключать такую сделку. Но я пишу как сумасшедший», — процитировал ТАСС заявление бывшего американского лидера.

Представить аудитории «книгу книг» Трамп пообещал в нужное время, не указав конкретных сроков.

«Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом», — заметил он, не предоставив никаких подробностей.

Перед саммитом в Женеве Дональд Трамп передал слова напутствия нынешнему президенту США Джо Байдену. Политик заметил, что без уважения со стороны России положение Соединенных Штатов можно назвать ущербным. Он также вспомнил собственную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, охарактеризовав ее как «отличную и продуктивную».

Ранее Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с главой РФ.